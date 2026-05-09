MLB》洋基「左打法官」初登場就被震撼教育！69億王牌左投痛失5分

瓊斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天展開與釀酒人的系列賽，號稱「左打法官」的農場潛力重砲（Spencer Jones）迎來生涯初登場，最終2打數0安打吞下2K；而洋基打線遭到釀酒人火球新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）6局11K封鎖，最終0：6遭完封。

24歲的瓊斯因昨天「火星人」多明格茲（Jasson Dominguez）進入傷兵名單而被拉上大聯盟，今天迎來大聯盟處女秀，披上背號「78」號球衣，成為洋基隊史第一人，並擔任先發第6棒指定打擊。2局上迎來生涯首打席，面對米蕭羅斯基前2球就是103.6英哩火球，最終瓊斯4球遭到三振。

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Spencer Jones strikes out on four pitches in his first major league at bat pic.twitter.com/43pz0q3B6L — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） May 9, 2026

5局上瓊斯第2打席，最終和米蕭羅斯基纏鬥7球後選到四壞保送，大聯盟生涯第1次保送開張，隨後也靠隊友安打攻佔上得點圈，可惜沒能回本壘得分。7局上面對後援左投卓漢（Shane Drohan），瓊斯這回纏鬥6球，最終揮空88.6英哩外角低滑球遭三振。大聯盟初登場2打數全部吞K，首安再等等。

瓊斯。（法新社）

洋基今天慘遭米蕭羅斯基封鎖，全場只敲出3支安打，正牌「法官」賈吉（Aaron Judge）4打數1安打、吞下2K，賽後打擊率0.270、攻擊指數1.029；洋基上季砸8年2.18億美元（約新台幣69億）簽下的王牌左投佛里德（Max Fried），此役投6局被敲6安失5分，投出5三振、3保送，吞下本季第2敗，賽後防禦率2.91。

佛里德。（法新社）

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