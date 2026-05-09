MLB》請洋基火球吃到飽！釀酒人新星6局11K飆167公里打破鬼神紀錄

米蕭羅斯基。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人今以6：0完封洋基，當家火球新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）今天主投6局狂飆11次三振，僅被敲2安投出2保送無失分，收下本季第3勝。米蕭羅斯基開賽就火力全開，最終直球極速與均速再度刷新自己保持的史上最狂紀錄，

米蕭羅斯基今天1局上就飆出2K，投10球全部都是四縫線速球，恐怖的是有7球超過103英哩，直接打破自己在上一戰先發對國民的先發投手最快火球紀錄，最快1球來到103.6英哩（166.7公里），被賈吉（Aaron Judge）敲出右外野平飛球出局。

請繼續往下閱讀...

Jacob Misiorowski with perhaps the most ABSURD first inning ever.



10 Pitches at: 102, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103 and 104 mph. pic.twitter.com/1Oh6TYehJy — Rob Friedman （@PitchingNinja） May 8, 2026

最終米蕭羅斯基投6局狂飆11K無失分，賽後防禦率下修至2.45。米蕭羅斯基此役95球中包含57顆四縫線速球、24顆滑球、12顆曲球與2顆變速球。四縫線極速103.6英哩、單場均速101.1英哩（162.7公里）皆寫下大聯盟先發投手紀錄；滑球極速98.6英哩也打破自己保持98.5英哩的大聯盟先發紀錄，再創新猷。

這是米蕭羅斯基生涯第一次對決洋基，就刷新多項火球紀錄。今天他一共投出22顆超過102英哩速球，比任何單場紀錄都還要多2顆；而他今天飆出最快的103.6英哩火球，本季目前只有教士終結者（Mason Miller）的103.8英哩比他還要快。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法