自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》請洋基火球吃到飽！釀酒人新星6局11K飆167公里打破鬼神紀錄

2026/05/09 11:38

米蕭羅斯基。（路透）米蕭羅斯基。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人今以6：0完封洋基，當家火球新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）今天主投6局狂飆11次三振，僅被敲2安投出2保送無失分，收下本季第3勝。米蕭羅斯基開賽就火力全開，最終直球極速與均速再度刷新自己保持的史上最狂紀錄，

米蕭羅斯基今天1局上就飆出2K，投10球全部都是四縫線速球，恐怖的是有7球超過103英哩，直接打破自己在上一戰先發對國民的先發投手最快火球紀錄，最快1球來到103.6英哩（166.7公里），被賈吉（Aaron Judge）敲出右外野平飛球出局。

最終米蕭羅斯基投6局狂飆11K無失分，賽後防禦率下修至2.45。米蕭羅斯基此役95球中包含57顆四縫線速球、24顆滑球、12顆曲球與2顆變速球。四縫線極速103.6英哩、單場均速101.1英哩（162.7公里）皆寫下大聯盟先發投手紀錄；滑球極速98.6英哩也打破自己保持98.5英哩的大聯盟先發紀錄，再創新猷。

這是米蕭羅斯基生涯第一次對決洋基，就刷新多項火球紀錄。今天他一共投出22顆超過102英哩速球，比任何單場紀錄都還要多2顆；而他今天飆出最快的103.6英哩火球，本季目前只有教士終結者（Mason Miller）的103.8英哩比他還要快。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中