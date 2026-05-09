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MiLB》「費仔」扛核彈頭夯本季第4轟繼續虐3A！「龍仔」同場猛打賞

2026/05/09 12:07

費爾柴德、龍。（資料照，法新社）費爾柴德、龍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣混血強打同場對決！今天守護者3A與小熊3A之戰，「費仔」費柴德（Stuart Fairchild）敲出本季第4轟；「龍仔」強納森‧龍（Jonathon Long）也有3安猛打賞的好表現。

費爾柴德今天擔任守護者3A開路先鋒，首局首打席就敲出陽春砲，向中一顆88.2英哩外角速球，一棒將小白球夯出左外野，本季第4轟出爐。2局上費爾柴德選到保送，隨後靠隊友開轟回本壘得分。4局上費爾柴德再敲出一壘安打，擊球初速99.8英哩。

此役「費仔」4打數2安打包含1轟，貢獻1分打點，選到1保送。本季「費仔」在3A持續繳出屠殺等級成績，出賽28場敲出31支安打，打擊三圍.307/.445/.525、攻擊指數0.970，敲出4轟、13分打點，選到20次保送。

強納森‧龍今天同場擔任小熊先發第5棒一壘手，4打數3安打上演猛打賞，選到1保送，貢獻2分打點。本季在3A出賽34場敲出41支安打，打擊三圍.299/.377/.401、攻擊指數0.778，敲出2轟、23分打點，另有17次保送。

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