路跑》101垂直馬拉松登場 賈永婕穿消防衣上陣：滿滿使命感

賈永婕穿消防衣上陣。（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕今日在台北101盛大登場。本屆賽事以「TEAM UP一起向上」為主題，號召跑者一起挑戰極限，賽事現場眾多嘉賓蒞臨共襄盛舉。

賽事自上午8點正式鳴槍起跑，由菁英組、自我挑戰組、公益企業組、團體組接續登場。身著消防衣的台北101董事長賈永婕擔任自我挑戰組的第一位跑者，她表示：「穿上這身制服感受到滿滿的使命感，今天除了挑戰自己，還要向守護城市的消防英雄致敬，也希望透過這場賽事，呼籲大家關注兒少發展議題，將公益精神向外擴散，為下一代注入更多希望與資源。」

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本場比賽吸引世界各地頂尖跑者前來參加。其中包含目前TWA男女世界排名前二的好手：女子組第一的克羅埃西亞籍Tea Faber去年首次參賽就摘下后冠、日本籍Yuko Tateishi目前排名第二，也是這項賽事的常客；男子組第一的馬來西亞籍Wai Ching Soh蘇為慶，曾在2023和2024年取得本項賽事二連冠、排名第二的日本籍Ryoji Watanabe則是去年的衛冕者，多位菁英選手瞄準台北101高難度賽道，角逐最速的榮耀。

台灣好手也在主場全力迎戰世界菁英，目前TWA男子世界排名第7的羅清駿，是台灣唯一全職垂直馬拉松運動員，也是台灣男子冠軍三連霸，去年在70層樓後因「乳酸腳」影響速度，這次將繼續爭取衛冕。同樣來自台灣的趙瑞娟，去年跑出自己最佳成績，擠身個人組第四名，也是台灣女子冠軍，目前TWA女子世界排名悄悄爬升到第9，兩位台灣好手力拼世界菁英，要讓世界看見台灣。

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