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MLB》大谷翔平敲關鍵超前安！佛里曼「道奇百轟」助衛冕軍奪2連勝

2026/05/09 13:04

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今與勇士展開系列賽，日本巨星大谷翔平敲出關鍵超前安打，加上佛里曼（Freddie Freeman）終結25場比賽「卡彈」開轟，終場衛冕軍以3：1獲勝，收下2連勝。

勇士此役靠著萊利（Austin Riley）在2局上適時安打先馳得點，不過2局下道奇瑪上有所回應，塔克（Kyle Tucker）從勇士塞揚左投塞爾（Chris Sale）手中敲出二壘安打追平比分。5局下大谷翔平棒打塞爾，2出局二壘有人之下鎖定內角96.9英哩伸卡球，敲出右外野穿越滾地安打，送回超前分。大谷翔平此役4打數1安打貢獻1打點吞1K，賽後打擊率0.248、攻擊指數0.822。

6局下，已經悶了25場沒開轟的「自由人」佛里曼終於送小白球自由，逮中塞爾的96.8英哩紅中速球，夯出中外野413英呎陽春砲，幫助道奇擴大領先優勢。這是佛里曼本季第4轟，更是他披上道奇戰袍後敲出的第100發全壘打。

道奇先發投手斯漢（Emmet Sheehan）今天4.1局被敲6安失1分，送出7次三振與1次保送，道奇牛棚動用5位投手吃完4.1局無失分，5局上登板拆彈的費西亞（Alex Vesia）0.1局無失分收本季首勝，傷癒復出的史都華（Brock Stewart）本季初登板投1局無失分，史考特（Tanner Scott）投1局3上3下順利關門，收下本季第3次救援成功，防禦率1.65。勇士塞爾先發7局挨5安失3分有2分責失，飆出7次三振，吞下本季第2敗，防禦率2.20。

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