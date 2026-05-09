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MLB》本季第2次10連勝！小熊登基大聯盟龍頭 寫146年來超罕見壯舉

2026/05/09 13:05

鈴木誠也。（路透）鈴木誠也。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天以7：1輕鬆打敗遊騎兵，收下本季第2次10連勝，加上今天賽前戰績並列的洋基、勇士都輸球，小熊以27勝12敗登基大聯盟龍頭。

本季擔任長中繼的小熊右投布朗（Ben Brown），今天擔任先發投手，用46球繳出4局無安打超好投，唯一1次上壘是第2局2出局後投出保送，另送出3次三振。加上3位牛棚投手吃完剩餘局數，僅失1分；打線方面，小熊全場敲出9安打，包含鈴木誠也本季第7轟，康佛托（Michael Conforto）4打數2安打持續火燙，布許（Michael Busch）單場貢獻3分打點。

小熊賽後也登上大聯盟龍頭，根據大聯盟官網指出，小熊在近23場已經打出2波10連勝，這也是球隊自1935年以來，首次在單一球季內兩度締造至少10連勝。根據統計，這項紀錄在隊史也僅出現過7次，其他年份分別為1910、1906、1886、1885與1880年。

另外，小熊也成為大聯盟史上第5支在球季前40場例行賽前，就上演2次10連勝的球隊，加入1955年道奇、1941年紅雀、1889年聖路易布朗以及1880年芝加哥白長襪（小熊前身）的行列，寫下歷史紀錄。

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