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NBA季後賽》溫班亞瑪39分15籃板5火鍋寫紀錄！馬刺系列賽2：1領先

2026/05/09 12:49

溫班亞瑪。（路透）溫班亞瑪。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天在西部季後賽次輪G3以115：108戰勝灰狼，系列賽取得2：1領先。馬刺當家球星「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）攻下39分15籃板5火鍋，寫下神紀錄。

馬刺前3節打完取得86：79領先，決勝節灰狼眾將努力追趕，然而馬刺全靠溫班亞瑪一枝獨秀，他單節7投5中攻下16分，外加6籃板2火鍋，在北大荒親手送灰狼2連敗。此役溫班亞瑪上場37分鐘18投13中，三分5投3中，轟下全場最高39分，外帶15籃板5火鍋1助攻。

根據《The Athletic》馬刺記者魏斯（Jared Weiss）指出，溫班亞瑪成為季後賽史上第5位能單場攻下39分15籃板5火鍋的球員，前4人分別為歐尼爾（Shaquille O'Neal，2次）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon，2次）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）與張伯倫（Wilt Chamberlain，非官方統計下5次）。

除了溫班亞瑪以外，馬刺5人得分上雙，福克斯（De'Aaron Fox）17分5助攻3籃板，卡瑟爾（Stephon Castle）13分12助攻4籃板，瓦賽爾（Devin Vassell）13分6籃板3助攻，強森（Keldon Johnson）板凳挹注11分。

灰狼6人得分上雙，但系列賽吞下2連敗，一哥「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）攻下全隊最高32分外帶14籃板6助攻，里德（Naz Reid）板凳貢獻18分9籃板5助攻，丹尼爾斯（Jaden McDaniels）17分7籃板，但決勝節10投僅1中。

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