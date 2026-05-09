基隆游泳池跳台脫落選手受傷 暫停使用調查

基隆市立游泳池才開放不久，跳台脫落害選手受傷。（張之豪提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市立游泳池整修今年3月才開放，沒想到4月底舉辦中小學聯合運動會游泳比賽時，卻有選手跳水時因跳台脫落，導致選手受傷。市議員張之豪認為進是嚴重的缺失。市府教育處表示，將請第三方鑑定釐清責任改善。

張之豪表示，接獲學生家長陳情，4月28日舉行的中小學聯合運動會游泳比賽中，在男子組200公尺自由式的比賽，第4水道的選手在跳水時，跳台脫落，導致選手受傷。

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張之豪認為，這是極其嚴重的缺失，他於5月4日游泳池休館日，召集各主管單位到現場會勘，脫落的4號跳台仍在，市府體育場人員、廠商代表都在，都認為是上鎖不牢導致。

張之豪表示，事涉選手安全，全市家長都很關心，要求市府相關要釐清責任改善。

教育處表示，當天進行中學組競賽賽程中，林姓選手參加第35項次第1組第4水道200M自由式，利用跳水台跳水時，跳水板突然脫落，造成林姓學生輕微擦傷。

教育處指出，隔日市立體育場立即邀集設計單位及承商進行現勘及檢視。關於跳水台跳水板突然脫落原因，市府將從結構安全、維護保養等方面，委請專業建築師公會及土木包工商業同業公會等專家現勘，並請實驗室針對「游泳池螺桿、螺帽」等做拉拔試驗，從設計、施工以及使用等各層面，釐清游泳池跳台脫落的原因，並研議如何補強並避免日後類似情況發生，以維護市民及選手的安全。

教育處指出，市立游泳池跳水台僅比賽及選手訓練時使用，平時並未開放，在原因釐清前將先暫停使用。

基隆市立游泳池才開放不久，跳台脫落害選手受傷。（記者盧賢秀攝）

基隆市立游泳池才開放不久，跳台脫落害選手受傷。市議員張之豪（左一）前往游泳池勘查。（張之豪提供）

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