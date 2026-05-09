韓職》「拒絕再見跑壘」釀慘敗 韓華鷹急需王彥程扛長局數

王彥程。（資料照，取自韓華鷹X）

〔記者倪婉君／綜合報導〕韓華鷹昨在逾5小時的11局大戰以8：9不敵LG雙子，但其實9局下1出局二、三壘有人時迎來絕佳再見機會，三壘跑者河周錫卻在隊友擊出右外野飛球時因離譜跑壘決定、未能跑回再見分，也讓韓媒形容是「拒絕再見跑壘」，今他遭下放二軍。王彥程今則進行本季第8場先發，韓華需要他投長局數「救牛棚」。

韓華鷹在去年例行賽打出年度第2成績，並暌違19年闖進韓國大賽，但今年狀況不佳，目前以14勝20敗在韓職10隊中排第7，昨在大田主場打了305分鐘，最終以1分飲恨，足足打到當地晚間11點35分才結束，更讓主場球迷看得又氣又累。

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昨9局下出現跑壘失誤的河周錫，成為遭到檢討的對象，他若在隊友擊出右外野飛球遭接殺後，立刻回踩三壘壘包再直衝本壘，就有機會替韓華跑出再見分，而當時三壘指導教練在他還沒回踩壘包之前，就已做出手勢叫他衝本壘。只是河周錫在判斷上猶豫不決，一度在壘間不知所措，最終選擇留在三壘，而韓華錯失這次機會後，10局下1出局後姜白虎敲出二壘安打，最終仍無法攻回分數。

王彥程本季7場出賽都至少投滿5局，但僅2場達成優質先發（QS），上一次QS已是4月11日對起亞虎投6局失1分，而韓媒Spotvnews指出，在韓華近期長中繼牛棚戰力幾乎見底之際，球隊急需他投出長局數。

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