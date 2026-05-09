路跑》奧林匹克路跑為亞運國手加油！ 國一女孩張雨惟10K封后

張雨惟以47分43秒勇奪女子組第一名（奧會提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕中華奧林匹克委員會主辦之年度全民運動盛事「2026國際奧林匹克路跑」，今於新北市板橋浮洲橋下堤外自行車道盛大登場。本屆賽事以「為亞運選手加油」為主軸，號召全民以實際行動迎接今年9月即將登場的「2026愛知名古屋亞運」，吸引眾多跑者與民眾熱情參與。

今年奧林匹克路跑於5月舉辦，考量天氣因素，規劃10公里挑戰組與3公里亞運FUN RUN組，活動於清晨7時20分鳴槍起跑，近800名跑者在倒數聲中同步出發，沿著河濱賽道奔馳，展現全民運動的活力與熱情。中華奧會蔡家福主席表示：「奧林匹克精神不僅存在於國際競技場上，更應落實於全民日常生活之中。本次透過路跑活動，鼓勵民眾以最簡單的方式參與運動，同時為即將出征亞運的中華隊選手加油打氣。每一位參與的跑者，都是支持臺灣體育的重要力量。」

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亞奧會媒體與轉播主任周健表示：「舉辦FUN RUN是OCA去年開始的計劃，感謝中華奧會舉辦本次活動，也很高興看到透過奧林匹克路跑結合亞運推廣與全民運動，讓更多民眾以運動方式參與亞運氛圍。」；而愛知名古屋亞運籌備會代理秘書長中森康弘在致詞中提及：「愛知名古屋亞運以『IMAGINE ONE ASIA』為核心理念，這次來參與亞運FUN RUN除了宣傳今年的亞運賽事，也期望透過運動凝聚亞洲團結願景，營造充滿活力與節慶氛圍。」運動部黃啟煌次長今也應邀出席，致詞中提及感謝中華奧會，希望民眾透過路跑活動參與及創造更健康的生活。

本屆賽事另一大亮點，是將賽道轉化為「國手陪跑賽道」，於沿途設置專屬公里數牌，結合歷屆奧運與亞運中華隊代表選手的經典事蹟與運動精神，讓跑者在每一公里前進的同時，彷彿與國手並肩前行。從舉重女神郭婞淳、羽球好手周天成、亞洲貓王唐嘉鴻，到柔道男神楊勇緯、射箭國手雷千瑩、射擊選手吳佳穎，以及桌球林昀儒等代表性選手，每一面公里數牌皆呈現選手生涯重要里程碑與激勵語錄，將運動精神具體化為跑者的前進動力。

在10公里競賽組部分，男子組由來自法國、已連續三年參加本賽事的林小安，以36分59秒拿下男子組第一名。他表示，這次賽前其實狀況並不理想，5K過後其實有點爆掉，但身體狀況還算可以。他坦言這次並未跑出理想狀態，但仍很開心能夠守住第一名。也提到後半段一路有對手緊追在後，讓他不敢鬆懈，只能靠意志力撐回終點。「最後差距其實很小，所以真的蠻幸運的。」

女子組則由來自新竹市立三民國民中學、目前就讀國一的田徑隊中長距離選手張雨惟，以47分43秒勇奪女子組第一名。令人驚訝的是，這其實只是她人生第二場路跑賽事。張雨惟分享，自己先前僅參加過5.5公里賽事，這次挑戰更長距離，雖然是帶傷上陣，但仍堅持完賽並成功奪冠。談到得獎心情，她笑說：「其實蠻開心的，也有點意外。」至於參賽原因，她則俏皮表示：「因為獎牌很帥！」張雨惟年紀輕輕便展現穩定心態與韌性，也讓現場看見未來無限可能。

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