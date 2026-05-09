MLB》「必死決心」砲轟塞揚左投！道奇佛里曼寫里程碑歸功大谷翔平

佛里曼。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天扳倒賽前並列大聯盟戰績最佳的勇士，除了大谷翔平5局下關鍵超前安打外，佛里曼（Freddie Freeman）的陽春砲也錦上添花。同時這是佛里曼披上道奇戰袍敲出的第100轟，賽後他也將這個里程碑歸功給隊友。

此役5局下大谷翔平棒打勇士塞揚左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale），2出局二壘有人之下鎖定內角96.9英哩伸卡球，敲出右外野穿越滾地安打，送回超前分。接著6局下佛里曼趁勝追擊，逮中塞爾的96.8英哩紅中速球，夯出中外野413英呎陽春砲，幫助道奇擴大領先優勢，同時以個人道奇第100轟終結25場全壘打荒。

請繼續往下閱讀...

賽後談到砲轟實力堅強、出手角度又詭異到常令左打者無法招架的塞爾，佛里曼笑著說道：「簡單來說，身為左打者要對決塞爾，就必須抱著必死的決心，你只要身體有點退縮，就已經輸了，必須要有被砸到就算了的心理準備。」

對於自己能達成道奇百轟里程碑，佛里曼表示：「翔平在5局敲出關鍵安打送回跑者，而牛棚今天表現也真的很棒。」談到近期的打擊狀態較為低迷，佛里曼保持樂觀，「能把球打到中外野，代表我的揮棒狀態有越來越理想。」至於充滿紀念價值的道奇百轟，是對老東家勇士擊出，佛里曼平常心表示，不管對手是誰，贏球是最重要的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法