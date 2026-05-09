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TPBL》台灣男籃的禁區支柱！高柏鎧連霸年度防守球員

2026/05/09 14:20

高柏鎧。（TPBL提供）高柏鎧。（TPBL提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣職業籃球大聯盟TPBL今正式公布 2025-26 賽季年度防守獎項，由福爾摩沙夢想家禁區核心高柏鎧（Brandon Gilbeck）再度榮膺年度防守球員（DPOY）。

本次評選共有26位評審參與投票，高柏鎧共獲得17張五分票，在激烈競爭中脫穎而出，展現其在防守端的高度影響力與穩定表現。

本季高柏鎧依舊扮演夢想家防守體系的中樞角色，場均繳出 6.3 個防守籃板與 2 次阻攻，不僅有效壓制對手禁區攻勢，更在關鍵時刻提供穩定的護框與協防支援。相較上季以阻攻數據稱霸聯盟、奠定防守地位的表現，本季則更進一步強化整體防守影響力，從籃板保護到防守輪轉，皆為球隊建立穩固後盾，再度獲得評審高度肯定。

聯盟表示，年度防守球員評選除個人數據外，更重視對球隊整體防守體系的影響力，而高柏鎧在防守端的存在感，無論是限制對手命中率、降低禁區得分效率，或提升隊友防守信心，皆展現頂級防守者價值。

此外，本季TRUE TISANE TPBL年度防守第一隊與第二隊名單同步出爐，匯聚聯盟最具代表性的防守佼佼者，TRUE TISANE TPBL年度防守第一隊陣容為高國豪（新竹御嵿攻城獅/後場）、李愷諺（新北國王/後場）、阿巴西（新北中信特攻/前場）、克羅馬（Lasannah Kromah）（桃園台啤永豐雲豹/前場）、高柏鎧（福爾摩沙夢想家/前場）

第一隊陣容在外線壓迫與禁區保護之間取得絕佳平衡。高國豪與李愷諺具備強悍的對位防守與干擾能力，前場則由阿巴西與克羅馬展現全面防守覆蓋，加上高柏鎧坐鎮禁區，形成攻守轉換快速、壓迫性十足的防守組合。

年度防守第二隊由蘇文儒（高雄全家海神/後場）、謝亞軒（新北中信特攻/後場）、雷蒙恩（臺北台新戰神/後場）、米勒（Malcolm Miller）（桃園台啤永豐雲豹/前場）、馬可（Marko Todorovic）（新北中信特攻/前場）所組成。

第二隊同樣展現高度機動與多功能防守特質，後場三人具備優異抄截與壓迫能力，前場則由具備身材優勢與經驗豐富的長人坐鎮，形成攻守兼備的防守陣容。

年度防守第一隊。（TPBL提供）年度防守第一隊。（TPBL提供）

年度防守第二隊。（TPBL提供）年度防守第二隊。（TPBL提供）

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