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韓職》王彥程6.1局優質先發 相隔逾1個月摘勝投、最快飆149公里

2026/05/09 16:08

王彥程。（資料照，悍創運動經紀提供）王彥程。（資料照，悍創運動經紀提供）

〔體育中心／綜合報導〕韓職韓華鷹台灣左投王彥程今天先發對上LG雙子，王彥程交出6.1局失3分的優質先發。韓華鷹最終以11比3贏球，王彥程收下本季第3勝。

王彥程首局連抓2個出局數後，丟出保送、被敲安，讓對手攻占一、二壘，王彥程解決LG雙子球星吳智煥，化解失分危機。王彥程第2局讓對手3上3下，包含送出2次三振。

第3局王彥程在1出局後，連續被敲4支安打失掉2分。王彥程第4局再讓對手3上3下，第5局王彥程一開始投出保送，他連續解決3人化解危機。

第6局王彥程先被敲出二壘安打，接著發生暴投，讓對手上到三壘。王彥程先解決吳智煥形成1出局後，LG打者千成浩敲滾地球護送回1分。2出局後王彥程被敲安打，他讓LG捕手朴東原敲飛球出局，結束該半局。

王彥程續投第7局，先解決1名打者後投出保送，讓王彥程被換下場，接替的韓華投手尹産欽一上來被敲安打，讓對手攻占一、三壘，尹産欽最後製造雙殺守備，化解失分危機。

王彥程主投93球被敲7安，失掉3分，賞4次三振、丟3次保送，最快投到149公里，收本季第3勝，賽後防禦率為2.64。這是王彥程本季第3場優質先發，也是自4月4日之後，再度收下勝投。

韓華打線全場出現14支安打，洋砲佩拉扎（Yonathan Perlaza）有一發兩分砲，

LG雙子洋投奇里諾斯（Yonny Chirinos）僅投3.2局失4分，吞本季第3敗。

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