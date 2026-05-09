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南市文化國小羽球雙冠入袋 全國賽逾百隊中稱王稱后

2026/05/09 15:28

南市文化國小勇奪女子組冠軍團體照。（南市體育局提供）南市文化國小勇奪女子組冠軍團體照。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市文化國小羽球隊參加2026年全國羽球團體錦標賽傳回捷報，在激烈競爭中表現亮眼，勇奪全國小男組及全國小女組雙料冠軍，展現堅強實力與優異團隊戰力。

本屆賽事自5月2日至5月7日舉行，文化國小羽球隊面對來自全國各地的強勁對手，始終保持穩定節奏與沉著心態，憑藉高度默契與扎實訓練，一路過關斬將，在高張力賽事中脫穎而出，最終成功包辦男女雙料冠軍。

南市體育局長陳良乾指出，這次全國羽球團體錦標賽競爭相當激烈，其中男生組共有105支隊伍參賽、女生組則有49支隊伍角逐冠軍。文化國小選手從預賽、複賽一路挺進決賽，展現高度專注力與抗壓性，即使在比分落後或關鍵局面，仍能穩住節奏、積極應戰，充分發揮平時訓練成果，成功站上全國最高榮耀舞台，實屬不易。

陳良乾表示，這份榮耀不僅屬於選手個人，更是學校、教練、家長及後勤團隊共同努力的成果，仰賴長期且系統性的培訓與支持。

他特別感謝文化國小校長葉亮宏、周東毅教練、林家豪教練、江冠麟教練及教練團隊長期深耕羽球基層發展，不僅在技術訓練上投入心力，更陪伴選手面對傷痛、壓力與挫折，協助建立穩健心理素質與團隊精神。

文化國小羽球隊此次勇奪雙冠，不僅為學校再添亮眼紀錄，也為台南體育寫下精彩一頁。市長黃偉哲對全體師生表達高度肯定與祝賀，並期勉選手持續保持對羽球的熱情與拚勁，在未來賽事中再創佳績。

南市文化國小羽球隊教練、選手大合照。（南市體育局提供）南市文化國小羽球隊教練、選手大合照。（南市體育局提供）

南市文化國小男子組冠軍團體照。（南市體育局提供）南市文化國小男子組冠軍團體照。（南市體育局提供）

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