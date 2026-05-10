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詹皇主場力抗雷霆衛冕軍、勇士與道奇強投對決 今日賽事預告與轉播

2026/05/10 06:59

詹姆斯。（法新社）詹姆斯。（法新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB轉播方面，太空人將交手紅人，雙方先發投手推出阿里格蒂（Spencer Arrighetti）對決伯恩斯（Chase Burns）；至於勇士再戰道奇，則由強投「K博士」史崔德（Spencer Strider）VS兩屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell），屆時大谷翔平能否有出色演出？精彩戰況令人期待。

NBA季後賽有1場轉播，湖人帶著系列賽0：2落後回到洛城主場，41歲的詹姆斯（LeBron James）準備率領紫金軍團反撲止敗，避免陷入無路可退的絕境；至於西霸天衛冕軍雷霆則要乘勝追擊取得聽牌優勢，誰能贏下關鍵G3備受矚目。

中職有3場賽事，味全龍推出郭郁政先發，新莊客場對決富邦悍將鈴木駿輔；統一獅與樂天桃猿之戰，由郭俊麟強碰威能帝；至於台鋼雄鷹在洲際再戰中信兄弟，就看洋投坎南交手林暉盛。

MLB

06:00 太空人 VS 紅人 D-LIVE愛爾達體育2台

09:00 勇士 VS 道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台、東森洋片、華視

NBA季後賽

08:30 雷霆VS湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

 中職

17：00 味全龍 VS 富邦悍將 緯來育樂、愛爾達體育2台

17：00 統一獅 VS 樂天桃猿 DAZN2

17：00 台鋼雄鷹 VS 中信兄弟 緯來體育

TPBL

17：00 國王VS雲豹 MOMOTV、YouTube 

PLG 

17 :00 獵鷹VS洋基工程 民視第1台、YouTube

日職

13:00 西武@樂天 DAZN1

 

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