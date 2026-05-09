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中職》「怎麼會是這種答案？」 葉總：訂這種規則會害到自己

2026/05/09 15:51

味全龍總教練葉君璋昨上場抗議判決。（資料照，記者陳逸寬攝）味全龍總教練葉君璋昨上場抗議判決。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕針對昨晚孔念恩的3呎線爭議，味全龍總教練葉君璋今天賽前再花20分鐘跟媒體分享看法，重申他在意的是裁判「球傳歪」、「手不舉起來就沒關係」的解釋，「當你規則訂得這麼死板，其實就會害了自己。當你要解釋的時候，你會不好解釋，我覺得我們現在就有點這樣。」

「其實他（孔念恩）跑怎樣我都無所謂，我只是想聽聽看裁判怎麼解釋，想看他怎麼判。」早知道裁判會判safe的葉總，原本只是想聽裁判的解釋，殊不知答案令他出乎意料之外，「怎麼會是這種答案？」

葉總對裁判的「傳歪」定義很有意見，「你們想一下，如果今天沒有跑者，守備員丟那個位置，你覺得是歪還是準？如果裁判跟我說，他（孔念恩）這個動作不會影響結果，因為守備員投準也不會出局，那我接受，就是純粹跑者比較快，沒有影響的問題。」

在葉總解釋期間，球評潘忠韋剛好也在旁邊，他問：「喇叭，我們以前小時候的規則版本，是不是跑者跑在裡面，只要我傳出去的球沒有丟到跑打者，都不算出局。但是一旦丟到跑者，就是妨礙。」潘忠韋回應葉總：「從以前到現在，可能有10幾個版本。」

中職關於3呎線版本過於細節，葉總認為不如參考美國職棒大聯盟，「美國就是規定，只要人不跑到草皮，都不算妨礙守備。如果是照這樣規則，昨天就是百分之百合理。」葉總強調，壘包放線內，卻要球員先跑到外側，然後快到壘包再跑回來，有點違反人性，「美國規定很合理，只要求你不要跑到草地。」

另針對裁判解釋「手不舉起來就沒關係」，葉總直呼這也很有趣，「我跑在線上，如果滑壘手不小心抬起，然後球打到手。我想知道，這樣有沒有妨礙守備？」

葉總強調，「聯盟訂定很嚴苛的規定，然後又自己破壞它，這就是我想要說的事情。」

味全龍總教練葉君璋。（資料照，記者陳逸寬攝）味全龍總教練葉君璋。（資料照，記者陳逸寬攝）

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