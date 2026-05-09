台中市長盃跆拳道賽吸2000人開踢 世界銅牌帶頭宣誓

台中市長盃跆拳道賽由世界銅牌楊壬佑擔任宣誓代表。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市市長盃跆拳道錦標賽今明登場，賽事吸引全市各級學校近2000名跆拳道好手齊聚競技，今年獲世界青年跆拳道錦標賽銅牌的楊壬佑擔任宣誓代表，另入選國手的吳昭緯、曾柏澤也到場為選手打氣，均勉勵選手繼續精進自我，在國內賽事及國際賽奪得好成績。

台中市運動局長游志祥表示，市長盃跆拳道錦標賽為台中市每年度的重要賽事之一，這次競賽項目涵蓋「品勢競賽」、「對打競技」及「競速踢擊」三大類，依年齡層分為幼幼組、國小、國中及高中組，其中，幼幼組讓學齡前幼童也能參與跆拳道活動，透過簡易品勢與競速踢擊培養基本動作能力與運動的樂趣。

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游志祥指出，台中跆拳道子弟兵在國際賽成績相當搶眼，在2026年烏茲別克舉行的世界青年跆拳道錦標賽勇奪銅牌的楊壬佑擔任宣誓代表，另有入選國手的吳昭緯、曾柏澤也到場為所有選手打氣，均盼能鼓勵學生跆拳道小將向前輩看齊，在國內賽事及國際賽奪得好成績。

今天賽事登場逢母親節前夕，現場也另致贈康乃馨給女性家長、裁判及工作人員，感謝在選手背後默默付出的支持力量，也提醒選手在賽場上全力拚戰之餘，不忘向一路陪伴自己的家人表達感謝心意。

台中市長盃跆拳道賽登場，選手競技。（市府提供）

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