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世桌賽》睽違26年重返4強太嗨!羅馬尼亞女隊跳上球檯慶祝挨轟

2026/05/09 16:37

羅馬尼亞女隊在擊敗法國闖進4強後，跳上球檯忘情慶祝。（取自WTT官網）羅馬尼亞女隊在擊敗法國闖進4強後，跳上球檯忘情慶祝。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕羅馬尼亞隊今天凌晨在2026年倫敦世界團桌球錦標賽女子組8強賽以3:1逆轉法國隊，繼2000年吉隆坡世錦賽後，睽違26年再度闖進4強，確定有獎牌進帳，下一輪將對決中國隊。不過，羅馬尼亞隊在獲勝後5名球員忘情地跳上球檯上慶祝，造成球檯晃動受損，工程人員緊急上場維修，也讓下一場男團賽事被迫延後10分鐘，引發外界砲轟，認為球員的行為太誇張、沒水準，也不尊重對手。

世界排名第7的羅馬尼亞8強迎戰排名第5的法國，先發上陣的迪亞可努雖以2:3不敵世界排名24的袁嘉楠，但世界排名26的史佐克絲，隨後以3:2擊退帕瓦德；卓格蔓在第3點也以3:1力克露茲，關鍵第4點，雙方第一單打的對決，史佐克絲再以3:1逆轉袁嘉楠。

在獲勝的那一刻，作風一向大膽的史佐克絲率先跳上球檯，其他4名隊友隨後也一擁而上，在球檯上擁抱慶祝，且又蹦又跳，造成球檯晃動，檯面也出現結構變形。在激情過後，工作人員緊急進行檢修，包括清潔球檯、重新調整球網高度及結構穩定性，花了約10分鐘才解決，也讓男團的法國和巴西之戰被迫延宕。

羅馬尼亞女將跳上球檯的慶祝動作也引起外界批評，有球迷呼籲國際桌總應該祭出嚴懲，認為這種踩踏行為已經破壞比賽器材並影響賽程，也不尊重對手，缺乏運動精神。但史佐克絲卻認為自己是真情流露，「我當時非常開心，這是一種奇蹟，羅馬尼亞已經很久沒進4強了，所以當時我就想慶祝，是非常自然的表現。」

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