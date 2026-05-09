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自由車》96聯賽台北站參賽規模創新高 取得亞運資格的杜志濠也參戰

2026/05/09 16:39

96聯賽年度賽程表。（官方提供）96聯賽年度賽程表。（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕96聯賽台北站暨國手選拔積分賽將於5月10日在天母運動公園正式登場。作為115年度國手選拔積分賽開幕戰，今年賽事規模全面升級，不僅吸引近450位選手參賽，創下歷史新高，更首度與日本Tour de Okinawa締結「台日國際賽事合作夥伴」關係。

由 96自転車主辦的96聯賽，今年邁入第6屆，年度4場賽程全面納入國手選拔積分制度，透過城市繞圈、丘陵與高山爬坡等不同賽道設計檢視台灣選手能力與穩定性，也讓賽事競爭強度大幅提升。

今年男子菁英組戰況備受矚目，包括馮俊凱、李廷威、李靖烽，曾奕維以及由盧紹軒領軍的「環台五虎」等國內頂尖車手皆將齊聚天母。其中，旅日好手杜志濠的回歸，更成為本屆賽事焦點之一。此外，今年也有日本選手跨海來台參戰，包括2025 MCCS系列賽年度總冠軍石川裕彬，以及沖繩縣新人公路賽冠軍與儀大夢，將與台灣菁英車手同場競技，讓今年賽事更具國際交流指標意義。

而對杜志濠而言，天母站從來不只是一場比賽，而是一段夢想的起點。「這場比賽對我意義很重大，因為我的母隊就在天母，這裡也是啟發我開始騎車的重要地方。」杜志濠表示，自己過去曾親眼見證前輩彭源堂在天母奪冠，那一幕深深影響了他，也成為投入自由車運動的重要契機，「所以每次回到天母比賽，感覺都很不一樣。」

目前效力於日本宇都宮閃電隊的杜志濠，今年初才在亞洲公路自由車錦標賽男子菁英組計時賽奪下銅牌，並順利取得名古屋亞運參賽資格，被視為台灣自由車亞運奪牌希望之一。今年他也將與同樣旅日發展、效力同隊的「台灣一哥」馮俊凱於台北站同場，兩人今年不僅共同代表車隊參加環台賽，也將在96聯賽同場競爭，被問到是否會有「隊友默契」時，杜志濠則笑回：「祕密。」不過外界普遍認為，兩位旅外好手的合作與競爭，將成為今年96聯賽男子菁英組最值得關注的看點之一。

除了國手積分制度改革外，今年96聯賽另一項重要突破，則是首度與亞洲最具代表性的UCI國際自由車賽事之一 Tour de Okinawa 環沖繩建立正式國際合作關係，雙方更以「台日國際賽事合作夥伴」定位展開交流。這不僅是96聯賽首次與海外大型賽事締結官方合作，同時也是Tour de Okinawa首度與海外民間自由車聯賽建立合作機制，象徵台日雙方在自由車運動交流上的重要突破。

96自転車台灣執行長林聖淵進一步指出，透過舉辦96聯賽，已有國際賽事單位與職業車隊特別來台選將，讓台灣選手擁有被世界看見的機會，也讓天母逐漸成為台灣城市繞圈賽的重要國際代表地標，進一步建立屬於台灣自由車文化的城市品牌價值。

未來台灣車友與車友參與沖繩賽事，將可享有專屬報到區、起跑區及限定紀念品等國際交流資源，進一步提升台灣車友參與國際賽事的能見度與榮譽感。

為因應國手選拔賽程規格，今年賽事也首度採取單向全面交通管制，並延長競賽路線，打造更符合高強度競技需求的城市繞圈賽舞台，同時盡可能降低賽事期間對交通與居民生活的影響。賽道單圈長度達2.4公里，整體安全規格全面提升，現場投入超過150位警察、義交及工作人員進行交通維安與賽事管制，希望讓選手能在高規格、低風險的封閉賽道中全力競速。

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