韓職》王彥程奪第3勝後 韓媒盛讚：乾脆升格成百萬美元洋投的呼聲沒錯吧！

王彥程。（資料照，取自韓華鷹官方社群媒體X）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力韓華鷹的台灣左投王彥程今進行本季第8場先發，對LG雙子繳出6.1局失3分的優質內容，不但是他本季第3場優質先發，也在第6度挑戰勝投後，終於奪下本季第3勝；在韓華以11：3大勝之後，韓媒Xsportsnews也對王彥程的表現給予高度肯定，並以「韓華的亞洲外援？乾脆升格成百萬美元等級洋將的呼聲，果然沒錯吧」為題報導。

王彥程在2019年以育成選手合約加盟日職樂天金鷲後，一直未等到升上一軍的機會，本季他以韓職「亞洲配額」制度、年薪10萬美元，成為韓華鷹一員後，表現屢獲好評，在上月16日吞下旅韓首敗後，就有韓媒直呼他的表現勝過年薪高10倍的洋將。

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在今天先發之前，王彥程累計7場先發2勝2敗、防禦率2.37，只是他在開季拿下2連勝後，就面臨連5場先發一勝難求的困境，除了打線不給力，守備也不幫忙，讓媒體和球迷都替他叫屈。王彥程今天在大田主場終於獲得打線奧援，3局上雖先失2分，但隊友3局下就用兩分砲追平，韓華打線共出現14支安打得11分，他則用93球投到7局1出局，被敲7安失3分，另有4次三振和3次保送，最快球速149公里。

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