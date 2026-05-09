自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 韓職

韓職》王彥程奪第3勝後 韓媒盛讚：乾脆升格成百萬美元洋投的呼聲沒錯吧！

2026/05/09 16:54

王彥程。（資料照，取自韓華鷹官方社群媒體X）王彥程。（資料照，取自韓華鷹官方社群媒體X）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力韓華鷹的台灣左投王彥程今進行本季第8場先發，對LG雙子繳出6.1局失3分的優質內容，不但是他本季第3場優質先發，也在第6度挑戰勝投後，終於奪下本季第3勝；在韓華以11：3大勝之後，韓媒Xsportsnews也對王彥程的表現給予高度肯定，並以「韓華的亞洲外援？乾脆升格成百萬美元等級洋將的呼聲，果然沒錯吧」為題報導。

王彥程在2019年以育成選手合約加盟日職樂天金鷲後，一直未等到升上一軍的機會，本季他以韓職「亞洲配額」制度、年薪10萬美元，成為韓華鷹一員後，表現屢獲好評，在上月16日吞下旅韓首敗後，就有韓媒直呼他的表現勝過年薪高10倍的洋將。

在今天先發之前，王彥程累計7場先發2勝2敗、防禦率2.37，只是他在開季拿下2連勝後，就面臨連5場先發一勝難求的困境，除了打線不給力，守備也不幫忙，讓媒體和球迷都替他叫屈。王彥程今天在大田主場終於獲得打線奧援，3局上雖先失2分，但隊友3局下就用兩分砲追平，韓華打線共出現14支安打得11分，他則用93球投到7局1出局，被敲7安失3分，另有4次三振和3次保送，最快球速149公里。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中