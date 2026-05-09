中職》兄弟對台鋼先發打序 高宇杰傷癒復出、魔鷹連續2場沒有先發

高宇杰。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟昨天以0：6敗給台鋼雄鷹，兩隊今天在洲際棒球場進行3連戰第2場，先發打序都有小幅調整，中信主戰捕手高宇杰傷癒復出，搭配上週對台鋼前5局沒被擊出安打的德保拉，希望打住中信對台鋼的3連敗。

高宇杰的右手於6日在大巨蛋比賽中被擦棒球擊中，5局下退場由陳統恩接替蹲捕，由於傷勢還不至於要下二軍，留在一軍逐日觀察，中信昨對台鋼讓陳統恩、陳九登先後蹲捕，今天讓高宇杰傷癒復出搭配德保拉；先發打序另1個調整是因應台鋼派右投後勁先發，指定打擊由右打的陳俊秀換成左打的王威晨。

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台鋼先發陣容也有調整，魔鷹因為落枕連續2場沒有先發，賽前只在場邊簡單活動；因應中信派左投德保拉先發，捕手由左打的陳世嘉換成右打的吳明鴻，二壘手左打的曾昱磬換成右打的朱盟，昨役第2棒紀慶然、第6棒曾子祐棒次對調。另1個亮點是昨役擊出生涯首安即首轟的宋柏翰，棒次從第8棒升至第5棒，生涯首次排進中心棒次。

中信兄弟先發打序

1. 張仁瑋 SS

2. 岳政華 CF

3. 黃韋盛 3B

4. 許基宏 1B

5. 王威晨 DH

6. 高宇杰 C

7. 許庭綸 LF

8. 岳東華 2B

9. 宋晟睿 RF

先發投手：德保拉

台鋼雄鷹先發打序

1. 陳文杰 CF

2. 曾子祐 SS

3. 吳念庭 3B

4. 王柏融 DH

5. 宋柏翰 1B

6. 紀慶然 LF

7. 王博玄 RF

8. 吳明鴻 C

9. 朱盟 2B

先發投手：後勁

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