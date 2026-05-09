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日職》林安可整場坐板凳 前一指大物逆轉轟助西武獅收3連勝

2026/05/09 17:48

林安可。（資料照，記者陳志曲攝）林安可。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職西武獅台灣好手林安可今天整場坐板凳沒有出賽，西武靠前羅德第一指名好手平澤大河的逆轉三分砲，最終西武以6比2擊敗樂天金鷲，西武收下3連勝，目前以19勝17敗居太平洋聯盟第三。

樂天今天派出左投古謝樹，因此林安可沒有獲得先發、整場未出賽。林安可本季出賽31場，有2轟、10分打點，打擊率2成12的成績。

樂天打線第4局靠淺村栄斗的適時安打拿到1分，第6局佐藤直樹擊出陽春砲，為樂天取得2比0領先。6局下樂天先發守古謝樹不穩，西武洋砲奈文（Tyler Nevin）敲帶有1分打點的二壘安打，接著平澤大河轟出逆轉三分砲，西武單局灌進4分。第7局長谷川信哉擊出兩分砲，為西武在添加2分，最終收下勝利。

西武先發投手佐藤爽主投5局失2分無關勝敗。西武22歲新人右投黒田將矢後援1局無失分，收下生涯一軍首勝。古謝樹主投7局失6分，吞本季第3敗。

平澤大河是2015年羅德第一指名的好手，去年轉戰西武，今天轟出一發逆轉三分砲成球隊獲勝功臣。平澤大河本季出賽22場，交出2轟、11分打點，打擊率高達3成77。

樂天輸球吞下3連敗，由於日本火腿今天贏球，因此樂天金鷲以15勝19敗1和的成績，跌至洋聯第五。

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