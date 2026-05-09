MLB》開季37場0轟的小塔提斯要命失誤 讓對手「另類場內轟」、教頭有話要說

小塔提斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）今天發生要命失誤，讓對手跑出「另類場內全壘打」。教士全場只有1安，最後以0比6輸給紅雀。教士總教練史丹曼（Craig Stammen）賽後為小塔提斯緩頻，「即使是世界上最好的選手，也會犯錯。」

第5局紅雀1出局攻占滿壘，紅雀大物韋瑟霍特（JJ Wetherholt）擊出右外野安打，鎮守右外野的小塔提斯第一時間沒有接到球，讓球滾至全壘打牆，韋瑟霍特一口氣衝回本壘，形成「另類場內全壘打」。紅雀該半局灌進6分，最終收下2連勝。

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去年摘得外野金手套的小塔提斯，這是他本季第一次守備失誤，卻出現在最糟糕的時機。

對於小塔提斯的要命失誤，史丹曼表示，「他是名會製造精彩守備的選手，只是想完成那個PLAY而已。」

史丹曼指出，「他（小塔提斯）當時只想來製造出局，想把跑者觸殺在本壘，這種事情就是會發生。他不是完美球員，沒有人是完美的。即使是世界上最好的球員，也會犯錯。」

此外，小塔提斯開季打了37場，全壘打數仍然掛蛋，有13分打點，打擊率2成48，整體攻擊指數（OPS）為0.617，另跑出9次盜壘成功。

Fernando Tatis Jr just turned this ball into a Little League Grand Slam pic.twitter.com/scRAPe3It4 — Barstool Sports （@barstoolsports） May 9, 2026

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