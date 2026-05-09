自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

路跑》狂！消防員揹氧氣瓶爬101馬拉松 李洋率「運動部」參戰

2026/05/09 18:04

新北市消防局身著全裝背氧氣瓶完成挑戰（官方提供）新北市消防局身著全裝背氧氣瓶完成挑戰（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2026中國信託‧台北101公益垂直馬拉松今年吸引全球32個國家、共5147名海內外選手前來挑戰，經歷一整天的激戰後終於劃下句點，羅清駿、古曉文分居台灣男女第一名，團體組則由「FRT騎士團」甩開其他隊伍的糾纏登頂首位。

台北101董事長賈永婕今年穿上重達7公斤的消防服參加個人挑戰組，並以30分20秒完賽，她在衝線後表示：「之前練習有試過只穿上身消防衣，今天直接挑戰全裝爬完全程真的很不容易，但這就是種致敬。」提到完賽成績時無奈說道：「我的目標是30分鐘內完賽，結果為什麼要多這20秒呢？因為這就是人生。我的個性就是這樣，一旦開始就想把它完成，即使過程內心充滿痛苦，還是咬著牙堅持完賽，希望大家玩得開心，我們明年再見。」

今年個人組的競爭相當激烈，最終成績出爐，日本選手Ryoji Watanabe以11分25秒蟬聯男子組冠軍，身著「階段王」（漢字，意為樓梯王）背心的他表示：「今天背部有點狀況不太理想，到60樓的時候發現心率加快只好放慢節奏，過80樓後只能撐著扶手往上爬，能順利完賽還得到第一名，實在很令人興奮。」提到今年賽道改變少跑了3層樓，他笑道：「樓梯很陡幾乎察覺不到和往年有什麼不同，我很喜歡台灣，一定會再回來參加這個比賽！」

來自克羅埃西亞的Tea Faber去年首次參賽就摘下后冠，今天以14分07秒完成衛冕後表示：「今年的成績比去年慢了一些，但最重要的是，我已經全力以赴。我一直激勵自己，『放棄』從來都不是我的選項。」問到投入這項賽事的原因，她說：「在歐洲很少有超過30層樓的建築，大約六年前我第一次參加這樣的比賽，也取得不錯的成績，於是我開始嘗試挑戰國際大型賽事，陸續在上海、台北的賽事奪冠，明年也希望能夠繼續參加。」

台灣選手方面，男子組由羅清駿以11分46秒率先衝線，順利完成台灣男子冠軍四連霸。他表示：「今年賽道的優化、拱門設計和晶片位置的調整都讓人印象深刻，希望明年可以再次挑戰國內紀錄。」女子組冠軍由「三寶媽」古曉文以14分30秒奪下，也是個人組的第4名，她表示：「這陣子為了比賽練得很勤，孩子們知道我在練跑也變得自動自發，再加上神隊友老公的幫助，我們全家人一起『TEAM UP』！」

今年的個人組出現一批身著全裝背氧氣瓶的新北市消防隊員，在陳崇岳局長的帶領下朝終點線發起猛攻，六名隊員並肩抵達88樓時現場歡聲雷動，被問到全裝的重量時表示：「消防衣連同頭盔、氣瓶大約30公斤，平常負重攀爬訓練沒那麼多層，我們自主訓練會以上樓爬升為主，搭電梯下樓再爬上去，這都是平常訓練和勤務沒有的經驗。」

本屆團體組換包含公益企業組在內，共有58支隊伍相互較勁，其中最受矚目的莫過於由金牌部長李洋帶隊的「運動部」，這支標榜「運動讓台灣壯大」的隊伍，不但以身作則而且志在參加、不以得獎為目的。團體組前三名是FRT騎士團、GO Formosa和中華民國越野跑協會。公益企業組由「三商美邦人壽保險股份有限公司」拿下第一名，全隊每位成員都可以獲得tokuyo溫感氣動足腿按摩靴一雙，作為全隊優異表現的鼓勵。

今年開放報名半小時後各組別名額就秒殺一空，熱門搶手程度可見一斑，持續進化的跑者服務與After Party尤其是亮點，賈永婕賽後也邀請跑者們前往台北101水舞廣場，感受輕鬆愉快的氛圍。

男、女子個人組前四名合照.j（官方提供）男、女子個人組前四名合照.j（官方提供）

101垂直馬拉松完賽獎牌（記者吳孟儒攝）101垂直馬拉松完賽獎牌（記者吳孟儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中