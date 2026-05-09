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韓職》從球迷到拉麵店老闆都疼他！王彥程滿滿感謝：給了我很大力量

2026/05/09 18:10

王彥程。（取自韓華鷹IG）王彥程。（取自韓華鷹IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力韓華鷹的25歲台灣左投王彥程在今天本季第8場先發拿下第3勝，賽後表示感謝總教練金卿文願意讓他投到第7局，並檢討自己投出3次保送認為需要改進，他除了感謝台灣球迷到場加油，也對主場大田這座城市的人情味充滿感謝，「給了我很大的力量」。

王彥程在開季奪下2連勝後，歷經連5場先發一勝難求，直到今天才拿到暌違一個多月的勝投，他受訪時表示，沒有去想自己奪勝運不佳的事，「因為我知道隊友都很努力。」對於昨晚韓華鷹打到晚上11點多在延長賽11局以8：9不敵LG雙子，今天下午1點開打的比賽還能打出14支安打得到11分，王彥程更說：「昨天大家比賽到很晚，今天野手們又敲出很多安打，真的很感謝。」

王彥程用93球投了6.1局被敲7安失3分，另送出4次三振和3次保送，他感謝金卿文願意讓自己投到第7局，也認為單場出現3次保送，是最需要改善的部分，「今天又投出3次保送，不只今天，最近幾場大概都會有3次左右，我認為這是自己最需要改善的部分，之後會多向教練與賢拜請教，希望持續進步。」金卿文則稱讚王彥程能一路撐到7局，完成先發投手的工作，「是非常好的投球」。

由於表現超乎預期加上外型清秀，王彥程在球迷間享有高人氣，他除了感謝很多台灣球迷到現場加油，也表示在大田收到很多關愛，「無論去買咖啡或搭計程車時，都有很多人替我加油，給了我很大的力量。」他還笑說：「甚至還有球迷會買甜點給我，拉麵店老闆也會幫我加點紫菜飯捲，真的只有感謝。」

王彥程今天也穿上因為父母節才穿的粉紅色聯名球衣，他說：「我覺得粉紅色很適合，也很可愛。」聽到南韓記者稱讚「很適合你」時，王彥程也開朗笑著回應：「謝謝」。

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