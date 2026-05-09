SBL總冠軍賽》周儀翔關鍵2罰 基隆黑鳶粉碎裕隆封王美夢

周儀翔（資料照，籃協提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕凱撒基隆黑鳶今晚在SBL總冠軍賽G4，靠著周儀翔關鍵兩罰球，以65：64氣走尋求4連霸的裕隆集團，將系列賽追成2：2，兩隊明天將決戰板橋體育館，贏家將拿下本季總冠軍。

裕隆在G1吞敗，G2靠洋將布蘭登貢獻38分、26籃板扳回一城，乙級G3多點開花，4人得分超過雙位數，以81：68力退黑鳶，系列賽取得2：1聽牌，今天將再度對決黑鳶，贏球就能成為璞園後，首支締造4連霸的隊伍！至於黑鳶當然不想輕易放棄，想把戰線繼續延長。

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朱億宗在第4節底線三分球破網，幫助黑鳶取得59：58超前，但裕隆的布蘭登又飆入1顆三分球還以顏色，再來黑鳶的王子綱也命中三分球，助隊再次超前，布蘭登又在倒數15秒強勢切入拿下2分，而昔日SBL最佳球員周儀翔關鍵時刻決定自己來買到犯規，並用兩罰俱中帶隊又變成65：64，結果布蘭登操刀最後一擊失敗，他也對裁判哨音超不滿，賽後瘋狂咆哮。

絕處逢生的黑鳶，致勝功臣周儀翔拿10分、7籃板、7助攻，王子綱16分進帳，也是贏球英雄，洋將路易士貢獻16分、10籃板。裕隆無緣提前封王，此仗表現最佳還是布蘭登20分、8籃板、4助攻、3抄截、3阻攻，藍少甫18分、15籃板，裕隆末節僅拿10分，成為被逆轉的致命傷。

王子綱（籃協提供）

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