桌球》達卡青奧國手選拔賽明天登場 11名男將搶1張門票

達卡青奧桌球國手選拔賽明天在彰化樺霖乒乓館登場。（桌協提供）

〔記者許明禮／台北報導〕2026年達卡青年奧運桌球國手選拔賽男子組賽事，5月10日（明天）、11日將在彰化樺霖乒乓運動館（彰化縣溪湖鎮湖南路200號）登場，共有11名小將角逐唯一1張國手門票。

第4屆夏季青奧將於10月31日至11月13日在塞內加爾首都達卡舉行，也是奧運層級的綜合運動賽會首次在非洲舉行，本屆青奧原本應該在2022年舉行，受到新冠肺炎疫情影響，延後4年舉辦，也讓不少好手錯過這一生只有一次的青奧。

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這次青奧國手選拔的參賽資格只限2009年1月1日以後出生者，且入選今年度成人或19歲及17歲青少年國手，男子組共有11人角逐，包括林晉霆、張秉恩、許安柏、鄭元綸、莊忠諺、陳凱程、鄭旻修、余奕慶、洪哲硯、謝政翰、黃培祐。女子組賽事因為和世界團體錦標賽撞期，延至6月2、3日在同一場館舉行，參賽者包括陳祈韻、陳芷妍、呂瑀恩、林奐諪、黃君凡、吳映萱、鄭晴文、廖頤暄、林琬容、謝知宸、陳忞昕、黃韞纈，其中以13歲的削球好手謝知宸年紀最小。

這次國手選拔賽分成兩階段，第一階段預賽分成4組進行單循環，取分組前2名晉級8強淘汰賽。

台灣隊在過去3屆青奧桌球賽共獲得1銀、1銅，其中直拍橫打好手洪子翔在2010年新加坡青奧摘下男單銀牌；台灣一哥林昀儒和蘇珮綾在2018年布宜諾斯艾利斯青奧攜手獲得混合團體銅牌。

樺霖乒乓館的照度達1000Lux以上，符合國際賽標準。（桌協提供）

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