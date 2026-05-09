自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》布雷克好投、林靖凱歸隊首轟！獅隊終止客場5連敗

2026/05/09 19:27

統一獅先發投手布雷克。（記者陳志曲攝）統一獅先發投手布雷克。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕獅隊布雷克、樂天桃猿麥斯威尼兩位洋投，今同場上演投手戰。布雷克主投8局無失分，林靖凱傷癒歸隊首轟，獅隊終場1:0贏球，終止客場5連敗。

獅隊先發投手布雷克首局就遭遇危機，但隊友守備力挺，捕手張翔阻殺試圖盜壘的陳晨威、左外野手陳傑憲接到林泓育安打球之後長傳本壘助殺，讓桃猿隊單局3安外加1保送，仍得不了分。

樂天桃猿梁家榮傷癒復出不久，今先發守三壘，3局上接殺陳傑憲即出的界外飛球，整個人摔進觀眾席護網，教練詢問時他一度示意無礙，該半局仍被換下接受冰敷治療，由劉子杰接替。

雙方前4局無得分，5局上，獅隊林靖凱歸隊次戰，從麥斯威尼手中擊出陽春砲，為獅隊首開紀錄，這也是林靖凱傷癒回歸之後首轟。

在兩隊各自守備力挺狀況下，麥斯威尼和布雷克都交出好投。麥斯威尼7局僅被擊出6安打，但包括林靖凱開轟，因而失1分。獅隊布雷克挺過首局單局挨3安危機，投滿8局僅用91球、6安打、1四壞，無失分。

9局下，獅隊守護神鍾允華被首位打者劉子杰敲安，代打何品室融遭三振，林泓育和林智平都沒能敲安。

統一獅林靖凱敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）統一獅林靖凱敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發投手麥斯威尼。（記者陳志曲攝）樂天桃猿先發投手麥斯威尼。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中