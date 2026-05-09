中職》布雷克好投、林靖凱歸隊首轟！獅隊終止客場5連敗

統一獅先發投手布雷克。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕獅隊布雷克、樂天桃猿麥斯威尼兩位洋投，今同場上演投手戰。布雷克主投8局無失分，林靖凱傷癒歸隊首轟，獅隊終場1:0贏球，終止客場5連敗。

獅隊先發投手布雷克首局就遭遇危機，但隊友守備力挺，捕手張翔阻殺試圖盜壘的陳晨威、左外野手陳傑憲接到林泓育安打球之後長傳本壘助殺，讓桃猿隊單局3安外加1保送，仍得不了分。

請繼續往下閱讀...

樂天桃猿梁家榮傷癒復出不久，今先發守三壘，3局上接殺陳傑憲即出的界外飛球，整個人摔進觀眾席護網，教練詢問時他一度示意無礙，該半局仍被換下接受冰敷治療，由劉子杰接替。

雙方前4局無得分，5局上，獅隊林靖凱歸隊次戰，從麥斯威尼手中擊出陽春砲，為獅隊首開紀錄，這也是林靖凱傷癒回歸之後首轟。

在兩隊各自守備力挺狀況下，麥斯威尼和布雷克都交出好投。麥斯威尼7局僅被擊出6安打，但包括林靖凱開轟，因而失1分。獅隊布雷克挺過首局單局挨3安危機，投滿8局僅用91球、6安打、1四壞，無失分。

9局下，獅隊守護神鍾允華被首位打者劉子杰敲安，代打何品室融遭三振，林泓育和林智平都沒能敲安。

統一獅林靖凱敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發投手麥斯威尼。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法