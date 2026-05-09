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TPBL季後賽》千日魔咒終於解除！攻城獅G1在洲際迷你蛋扳倒夢想家

2026/05/09 19:35

高國豪（TPBL提供）高國豪（TPBL提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕新竹攻城獅今天板凳群立下大功，馬力豪取21分，蔡宸綱繳出13分、7籃板、5助攻全能數據，率隊以97：94在TPBL季後賽首輪擊敗福爾摩沙夢想家，系列賽1：0領先，也終於破除在洲際迷你蛋未能贏球的「千日魔咒」。

夢想家在例行賽對戰攻城獅取得4勝2負領先，且在主場洲際迷你蛋完全「守」住對手，攻城獅前次在此贏球已是2022年5月13日。

坐鎮主場夢想家今天開賽靠著林俊吉、高柏鎧、蔣淯安多點開花，打出21：7的猛攻，首節打完取得25：12領先，但攻城獅靠著劉丞勳、盧冠軒、蔡宸綱等本土輪番跳出，單節回敬33：19的攻勢後來居上，上半場打完以45：44領先夢想家。

易籃後，夢想家洋將班提爾獨拿13分撐場，攻城獅則是多點開花，連上半場沒得分的高國豪都進球，加上曾柏喻、劉丞勳、德魯、帕塞獅、馬力的穩定輸出，三節打完取得76：70領先。

進入第四節，攻城獅靠著盧冠軒在最後4分40秒的進球，一度將比分擴大至10分，但夢想家靠著班提爾挺身而出，倒數2分14秒連進3球，包括最後44秒的三分球，將比分追到只差1分。

高柏鎧在讀秒階段賞給高國豪火鍋，讓夢想家有超前機會，但忻沃克的空檔三分球沒進，蔡宸綱搶下重要防守籃板，盧冠軒兩罰命中，班提爾的最後一擊沒進，攻城獅收下系列賽第一勝。

攻城獅有5人得分達雙位數，馬力拿21分、11籃板，盧冠軒替補進帳18分，準新人王劉丞勳挹注14分，蔡宸綱貢獻13分、7籃板、5助攻全能數據，且沒出現任何失誤，帕塞獅12分，高國豪6投2中拿6分。

夢想家以班提爾的27分、9籃板最佳，張宗憲15分，林俊吉有14分，高柏鎧13分，霍爾曼11分。

林俊吉（TPBL提供）林俊吉（TPBL提供）

攻城獅教練威森（TPBL提供）攻城獅教練威森（TPBL提供）

高柏鎧（TPBL提供）高柏鎧（TPBL提供）

林俊吉（TPBL提供）林俊吉（TPBL提供）

攻城獅（TPBL提供）攻城獅（TPBL提供）

馬力（TPBL提供）馬力（TPBL提供）

班提爾（夢想家提供）班提爾（夢想家提供）

馬建豪（夢想家提供）馬建豪（夢想家提供）

張宗憲（夢想家提供）張宗憲（夢想家提供）

盧冠軒（TPBL提供）盧冠軒（TPBL提供）

班提爾（TPBL提供）班提爾（TPBL提供）

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