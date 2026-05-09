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PLG》周桂羽全能、古德溫砍分 富邦勇士宰洋基工程確定拿第2

2026/05/09 19:42

周桂羽（PLG提供）周桂羽（PLG提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕富邦勇士今天在客場打出精彩表現，先發5人得分都突破雙位數，包括周桂羽繳出全能數據，洋將古德溫也轟33分，勇士以117：96大勝洋基工程，以5連勝為例行賽完美收尾，戰績12勝12敗也確定拿下PLG例行賽第2名，將在首輪季後賽喔有主場優勢。

勇士今收下勝利，例行賽12勝12敗作收，加上本季對戰台鋼獵鷹取得5勝3敗，就算獵鷹最後2場全勝戰績也為12勝12敗，勇士憑藉對戰優勢拿下季後賽主場優勢。勇士、獵鷹首輪季後賽在5月21日於台北和平館點燃戰火，G2在5月23日續於和平館開打，接著G3、G4在獵鷹主場成大體育館進行，G5則是5月30日決戰和平館。

勇士在此仗首節雖然落後，但2、3、4節都能壓制洋基工程的得分，古德溫更是火力全開拿33分，周桂羽更是展現全能身手，繳出19分、8籃板、5助攻，莫巴耶也有26分進帳，揚科維奇11分、陳又瑋10分，霍力飛6分、15籃板。

洋基工程方面，柯麥隆拿22分為全隊最高，可惜他們團隊三分球命中率偏低，且打法過於單打獨鬥，全隊竟然只有15次助攻，最終也只能在主場黯然輸球。

古德溫（PLG提供）古德溫（PLG提供）

富邦勇士拿下例行賽第2名（PLG提供）富邦勇士拿下例行賽第2名（PLG提供）

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