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世桌賽》張本美和領軍橫掃德國隊 日本隊連6屆闖進決賽

2026/05/09 19:43

張本美和逆轉德國削球老將韓瑩，助日本隊先馳得點。（取自WTT官網）張本美和逆轉德國削球老將韓瑩，助日本隊先馳得點。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第2的日本隊今晚在張本美和領軍下以直落三擊退德國隊，闖進2026年倫敦世界團體桌球錦標賽女子組決賽，也是她們連續6屆闖進冠軍戰，將與中國隊和羅馬尼亞的勝隊爭冠。

名列第2種子的日本隊在第二階段淘汰賽，面對克羅埃西亞、盧森堡和烏克蘭等歐洲球隊都以3:0過關，今晚面對德國，第一點由世界排名第5的張本美和迎戰43歲的削球老將韓瑩，過去雙方交手2次各拿1勝，這回再度交鋒，張本首局以5:11丟掉，次局也陷入9:10落後，但她在化解1個局點後打出氣勢，以12:10、11:3、11:8連下3局，3:1後來居上。

第二點對抗，世界排名11的早田希娜過去對上世界排名第9的德國一姐溫特，雖然擁有3勝1負的優勢，但今晚一開賽卻以10:12、6:11連丟2局，直到第3局才找回球感，11:5、11:9、11:6連下三城完成大逆轉，也寫下對戰4連勝，幫助日本隊2:0聽牌。世界排名15的削球好手橋本帆乃香，隨後乘勝追擊，11:8、11:5、11:5全面壓制世界排名55的米特蘭，完成關門任務。日本隊自2014年東京世錦賽以來，連續6屆晉級決賽，不過，過去5屆都敗給中國隊，苦吞5連亞。

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