中職》陳宇宏拆彈、長中繼兩相宜 蕭任汶：牛棚的工具人

台鋼陳宇宏。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕陳宇宏連續2天對中信兄弟登板，昨天6局下只用1球化解滿壘危機，今天7局下又接替後勁中繼1局無失分，連同4月26日擔任長中繼吃3局，在台鋼雄鷹投手陣中是非常特別的存在，投手教練蕭任汶說：「就像野手有工具人，宇宏是我們牛棚的工具人。」

陳宇宏本季首次出賽就是「大場面」，於4月1日6局下用2球解決陳晨威，化解2出局滿壘的危機，昨天6局下是他再次銜命「拆彈」，只投1球就解決代打王政順，他表示，原本棒次輪到陳統恩，但他有做好對方換左打代打的準備，因為王政順剛好打到守備的站位，能用1球解決有點運氣成分。

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陳宇宏本季單場最短局數有3次投0.1局，最長局數是4月26日接替1局爆的王維中吃3局，他認為，今年的定位比較沒有固定，由教練視比賽需要去調度，雖然每次上場的局數有長有短，比較像打職棒第1年先發、中繼、後援都有過，對他卻沒有太大影響，「上去的目的都是一樣，就是不要失分。」

蕭任汶指出，陳宇宏是低肩側投，型態比較少見，又有先發的經驗，讓教練有可長可短的運用空間，「他今年的狀況還算不錯，體力恢復也很快速，可以負荷連續2天出賽，我們會看對方的打者與場上的狀況，再決定讓誰上去拆彈，他是不錯的人選之一。」

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