中職》隊友守備力挺！布雷克首局挨3安無失分、找回節奏壓制桃猿

統一獅先發投手布雷克封鎖對手，拿下勝投。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕統一獅隊布雷克今天一夫當關，面對樂天桃猿隊交出8局無失分佳績，加上林靖凱5局擊出陽春砲，獅隊終場1:0險勝。

布雷克帳面上交出8局好投，最大危機出現在首局，他被陳晨威敲安，1出局後又被梁家榮敲安、保送李勛傑，該局的第2個出局數，是張翔阻殺試圖盜壘的陳晨威，第3個出局數則在林泓育敲安後，左外野手陳傑憲長傳本壘，刺殺搶攻本壘的梁家榮。

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賽後，獅隊總教練林岳平坦言，若他要選MVP，會給首局美技讓球隊振奮的陳傑憲，若先被對手得分，比賽走向還不好說。

布雷克自己也盛讚隊友，說：「首局我還沒完全找到手感，被敲3安打很不理想，慶幸隊友守備力挺，讓我後續慢慢找到節奏跟手感。」

布雷克8局投滿僅用91球，被問及挑戰完封的可能性，他說：「我通常不自己下決定，而是交給教練，特別是今天這種低比分比賽。且我們有很棒的終結者鍾允華，相信交給他沒有問題。」

布雷克也提到，今年兩位投手教練潘威倫跟霍斯曼，都協助他機制調整，讓他「選擇性的有侵略性」投進好球帶，但避開紅中球的危險地帶，球威也有所進步。

統一獅先發投手布雷克。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手布雷克。（記者陳志曲攝）

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