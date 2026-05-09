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中職》無視新莊賽前噓聲伺候！ 葉君璋勇奪紀念性一勝

2026/05/09 20:41

味全龍總教練葉君璋。（記者陳逸寬攝）味全龍總教練葉君璋。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕味全龍四番朱育賢今天夯出並列全壘打王的第5轟，單場雙安灌進3分打點，率隊以8：2擊敗富邦悍將，龍隊總教練葉君璋勇奪隊史第2人的味全執教300勝，而富邦又花光儲金（勝場多於敗場），勝率重返5成。

龍隊在2局上無人出局滿壘沒得分，但在3局上仍突破富邦先發陳仕朋，朱育賢在2出局夯2分砲，4局上單局再鯨吞3分大局，KO控球不佳的陳仕朋，他僅投3.1局狂丟4次四壞，被敲4支安打，失掉5分。陳仕朋生涯156場就吞下第62敗，大幅刷新康明杉183場的史上最速紀錄。

龍隊攻勢不間斷，5局上林辰勳高飛犧牲打、6局上朱育賢高飛犧牲打、7局上郭天信敲帶有打點的滾地球，連續5個半局攻分。朱育賢單場3支2，本季第3次單場MVP，跟張政禹並列隊內野手最多。

富邦在4局下突破龍隊先發投手梅賽鍶，單局敲4安攻下2分，其他半局慘遭封鎖。獲隊友援護的梅賽鍶，合計先發5局失2分，奪下本季第3勝。

葉君璋今晚成為史上第3位執教千場教頭，進帳味全執教生涯第300勝，成為徐生明335勝後、隊史第2位300勝教頭。即便近期因廖任磊觸身球、孔念恩跑壘等風波遭富邦球迷賽前噓聲伺候，但他仍在執教首勝之地新莊拿下雙喜臨門的一勝。葉總賽前坦言，被球團提醒才知道達成千場，原來自己已經帶這麼久，「只能說滿幸運的，可以在職棒那麼久。」

朱育賢擊出兩分砲。（記者陳逸寬攝）朱育賢擊出兩分砲。（記者陳逸寬攝）

味全龍先發投手梅賽鍶。（記者陳逸寬攝）味全龍先發投手梅賽鍶。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將先發投手陳仕朋。（記者陳逸寬攝）富邦悍將先發投手陳仕朋。（記者陳逸寬攝）

味全龍李凱威。（記者陳逸寬攝）味全龍李凱威。（記者陳逸寬攝）

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