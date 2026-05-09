中職》高宇杰關鍵安助中信兄弟擊退台鋼雄鷹 中止對戰3連敗

中信兄弟高宇杰首局敲安帶有2分打點。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕高宇杰認為是觸身球，重播輔助判決卻維持原判，繼續打擊的高宇杰隨後擊出關鍵安打，幫助中信兄弟一開賽就先馳得點，最終以4：2中止對台鋼雄鷹的3連敗，高宇杰本季首次獲選單場MVP。

中信1局下以張仁瑋、岳政華連續安打開局，高宇杰於2出局滿壘2好0壞時，覺得衣袖被內角近身球擦到，示意總教練平野惠一提出挑戰，全場經過漫長的等待，得到重播檢閱小組維持壞球原判的認定，高宇杰再等1個壞球後擊出安打，助中信以2：0先馳得點。

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高宇杰指出，當下清楚聽到球擦到衣服的聲音，非常自信是觸身球，才希望總教練提出挑戰，結果等很久還是維持原判，讓他當下有點尷尬，只好繼續攻擊選擇高球出手，擊出安打站上一壘後非常高興，「我的運氣不錯，就算改判觸身球只擠回1分，對球隊還是非常重要。」

平野指出，高宇杰那個打席非常關鍵，為黃韋盛、許基宏都沒能推進跑者做出最好彌補，他在檢視重播仍維持原判後上場，是要向主審確認畫面是否不夠清楚，「若是如此的話，重播輔助判決的規則就沒有意義，因為經常沒有第2個角度，要做的話，環境與設施都必須準備好。」

中信兄弟高宇杰首局敲安帶有2分打點。（記者廖耀東攝）

中信兄弟高宇杰。（記者廖耀東攝）

中信兄弟高宇杰獲得單場MVP。（記者廖耀東攝）

中信兄弟洋投德保拉。（記者廖耀東攝）

中信兄弟洋投德保拉。（記者廖耀東攝）

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