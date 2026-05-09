中職》滿壘6支0又如何？ 「怪力四番彈」打下葉總歷史一勝

朱育賢擊出全壘打，與總教練葉君璋擊掌。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕味全龍四番朱育賢今晚夯出並列全壘打王的第5轟，單場雙安灌進3分打點，率隊以8：2擊敗富邦悍將，龍隊總教練葉君璋在執教生涯第1000場進帳味全時期的300勝，賽後跟全隊到左外野向龍迷致謝，感謝選手為他拿到這一勝。

葉君璋成為徐生明335勝後、隊史第2位300勝教頭。即便近期因廖任磊觸身球、孔念恩跑壘等風波遭富邦球迷盯上，賽前在DJ唱名時遭噓聲伺候，但新莊對他來說別具意義，生涯首勝、味全300勝和執教千場都在這座球場。

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「真的滿巧的！」葉總直言，能在職業帶這麼久，只能說滿幸運的，千場執教剛好都在義大、富邦和味全，在這場達陣滿巧的，「再加上贏球，這對我們來講是更重要的。」致勝功臣朱育賢也直言，葉總千場執教是難得的紀錄，「這場大家都有掌握住機會，贏下比賽勝利。」

即便龍隊2局上無人出局滿壘沒得分，3局上突破富邦先發陳仕朋，朱育賢在2出局夯出怪力的反方向2分砲，4局上龍隊再猛攻3分大局，KO控球不佳的陳仕朋，本季初登板僅投3.1局掉5分，吞下生涯第62敗。

味全龍今晚滿壘6支0，所幸靠朱育賢全壘打掃除陰霾，他直言，2局上滿壘沒得分，對士氣有點影響，剛好能靠那一轟拉開比分，「設定好了就積極揮擊，多少有風的幫忙，這場風是真的滿大的。」

朱育賢擊出全壘打。（記者陳逸寬攝）

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