網球》全國團體錦標賽彰化開幕 吳攸娜U14女單跨組衛冕

吳攸娜。（網協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第十五屆「正新瑪吉斯第一金控盃」全國網球團體錦標賽在彰化員林運動公園展開，開幕典禮後誕生今年第一位冠軍，即青少年組U14女單吳攸娜，球風成熟冷靜的她也順利完成「跨組衛冕」。

本屆賽事延續公開組、壯年組、大專乙組團體賽，以及10至16歲青少年分齡組規模，參賽人數逾700位，總獎金50萬元，公開組冠軍最高9萬，為國內具指標性的團體網球賽事之一。今日青少年組分齡決賽，吳攸娜展現穩定控球與成熟球風，全場幾乎無明顯失誤，底線救球功力一流，以6：0力克同為12歲的地主好手林心荷，順利封后。「我們從小比賽就認識，彼此算熟悉，但今天特別沒有聊天，想讓彼此專心準備比賽。」就讀北市中山國小的吳攸娜，去年就是U12組冠軍，今年升上U14仍笑捧金盃，完成跨組衛冕，她笑說：「這次失誤控制得不錯，是贏球關鍵。」

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6歲開始接觸網球的吳攸娜，是受到阿公耳濡目染逐漸培養興趣，「打網球持續進步的感覺很有成就感，雖然也非常辛苦，但爸媽都支持，讓我可以繼續打球，將來希望可以到美國念大學！」因為家長沒時間，這次由教練帶著吳攸娜等學生南下征戰，不過她沒忘記母親節，靦腆但認真地表態：「要跟媽媽說聲，謝謝您，辛苦了。」

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