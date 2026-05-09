高球》劉永華台玻台豐公開賽暫列第4 決賽仍有機會爭冠

劉永華。（TPGA提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026台玻台豐公開賽今在彰化台豐高爾夫球場完成第三回合，菲律賓選手傑佛遜．高（Lloyd Jefferson Go）打出67桿，與南非斯尼曼（Ian Snyman）同以總桿低204桿並列領先；台將劉永華70桿收尾，總計207桿與美國伴翔太郎（Shotaro Ban）、香港張雄熙暫時都居第4，落後領先者3桿，明日最後一回合決賽仍有機會爭奪冠軍。

「很高興獲得台玻集團林伯實總裁的支持，增加不少自信心，希望能在這場亞巡賽拿下好成績，用實際行動來回饋贊助商。」本週才與台玻簽下贊助合約的劉永華，週六四鳥二柏忌，他表示今天擊球內容比昨天好很多，無論是開球與第二桿都有照自己的意思，27推也是不錯表現，像第5洞及第13洞都是15呎小鳥推桿，以及第15洞三桿洞，雖然開球短了一點，不過在果嶺正前方，距旗洞10碼，切球上果嶺後是OK保帕，堪稱週六代表作。

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劉永華最後兩洞五桿洞第17及18洞都是開球失誤，盡力救球下，第17洞15呎抓鳥未成功，第18洞開球歪到隔壁第3洞的球道，四桿才上果嶺，兩推吞下柏忌，比較可惜，「不過明天還是有機會搶冠。」他強調要相信自己，勇敢地執行設定的球路，先求把球放在球道上，再伺機進攻果嶺抓鳥。

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