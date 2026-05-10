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網球》羅馬冷門連環爆！球后莎巴蓮卡、衛冕者保莉妮都出局

2026/05/10 07:03

莎巴蓮卡。（法新社）莎巴蓮卡。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕羅馬網賽冷門連環爆！當今世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）、義大利地主衛冕者保莉妮（Jasmine Paolini）先後在女單第3輪提前出局，也讓國際賭盤和眾專家眼鏡碎滿地。

這項男女共站、WTA千分等級紅土大賽，正在義大利首都古城進行，為5月底大滿貫重頭戲的法國公開賽暖身。莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）次輪初登場開胡後，平白錯失首盤到手、次盤2：0領先優勢，最終慘遭本屆結束就退休的科斯蒂亞（Sorana Cirstea）以2：6、6：3、7：5大逆轉，這也是羅馬尼亞36歲老將職業生涯首挫球后，樂得她賽後笑說，或許該考慮延後告別：「如果我最後贏了冠軍，我保證會考慮一下。」

莎巴蓮卡自去年2月杜拜以來，首度32強提前落馬，雪上加霜的是，這位白俄羅斯頭號種子似乎左髖部出了問題，喊出醫療暫停後狀況並未改善，苦戰2小時14分鐘輸球，足令各界擔憂她在月底法網能否保持身體健康。此外，第9種子保莉妮失誤連連，錯失3個賽末點，終以6：4、6：7（5：7 ）、3：6栽在比利時對手梅騰絲（Elise Mertens）的拍下，這位東道主人氣寵兒連莊失利，也將跌出Top10。

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