世桌賽》台灣隊直落三不敵日本 連兩屆摘下銅牌追平隊史最佳

林昀儒在第一點遭張本智和逆轉。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天凌晨在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽男子組4強賽，關鍵第3局錯失局點，最終遭日本一哥張本智和逆轉，未能替台灣隊開出紅盤，最終台灣隊也以0:3不敵世界排名第4的日本隊，連續兩屆以銅牌作收，追平隊史最佳戰績，日本隊則繼2016年之後再度闖進世錦賽男團決賽。

世界排名第7的林昀儒和世界排名第3的張本智和過去在國際賽交手雖以5勝9負居下風，但今年3度過招小林拿下2勝，包括年初的杜哈冠軍賽和澳門世界盃都笑到最後。今晚再度交鋒，小林首局很快地以11:5拿下；次局在開局0:4落後下一路追到9平，但決勝時刻被張本連續反手搶攻得手，9:11讓出；關鍵第3局，小林克服開局1:5落後，連拿5分反超並以10:9率先聽牌，但隨後發搶正手挑球掛網，接著又被張本反手擰拉得手，10:12再丟1局。

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背水一戰的林昀儒，第4局在6:3領先下再度遭遇亂流，連丟6分，並落入7:10的絕境，小林雖奮力挽救3個賽末點，包括最後一記幸運的擦邊球追成10平，但隨後連續兩次反手回球失誤，最終10:12飲恨，吞下本屆世錦賽首敗。

第二點對抗，世界排名73的馮翊新單挑世界排名第8、今年勇奪世界盃亞軍的松島輝空，首局在4:1開局後被對手吃了5顆發球，8:11失守；隨後兩局也被松島的速度壓制，8:11、4:11再丟2局，繼4年前的赫爾辛堡青少年挑戰賽之後，吞下對戰2連敗。

8強對瑞典之戰逆轉卡爾柏格拿下重要一勝的17歲小將郭冠宏，在第三點遭遇世界排名18的戶上隼輔，前兩局都在開局落後下回神，以6:5、7:6反超，不料都在末段崩盤，最後以8:11、9:11、5:11落敗，繼去年杜哈世錦賽之後第二度敗給戶上，未能將戰線延長。

馮翊新直落三不敵日本小將松島輝空。（取自WTT官網）

郭冠宏在第三點敗給日本名將戶上隼輔。（取自WTT官網）

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