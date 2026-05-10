網球》朝「生涯黃金大師」邁進！球王辛納羅馬主場開胡

辛納。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球王辛納（Jannik Sinner）手感發燙，6：3、6：4擊敗奧地利對手歐弗納（Sebastian Ofner），義大利頭號種子在羅馬網賽主場開胡，也朝著「生涯黃金大師」紀錄邁進。

這項男女共站、ATP千分等級紅土大師賽，正為5月底大滿貫重頭戲的法國公開賽暖身。「能回到這裡真是太棒了，第一場絕對不能輸，臨場水準會隨著時間每天提升。」首輪免戰的辛納，次輪初登場面對歐弗納在底線一路壓制，僅花1小時31分鐘安抵32強，也延續大師賽29連勝氣勢，已追平瑞士退役名將費德爾（Roger Federer）並列史上第三長，賽後辛納回應：「對我而言這是非常特別的賽事。每次來到這裡，都會回顧過去一整年，身為義大利人，一年之內許多事情都會發生變化。」

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年僅24歲的辛納，自去年11月巴黎、今年3月印地安泉、邁阿密、4月蒙地卡羅、5月馬德里橫掃群雄，已完成大師賽5連冠，如今他不但要在獨缺的羅馬挑戰大師賽6連冠空前壯舉，更準備繼塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）之後，成為史上第2位集滿全部9項大師賽金盃，即完成「生涯黃金大師（Career Golden Masters）」的罕見成就。

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