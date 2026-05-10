NBA季後賽》坎寧安大三元無用 米契爾轟35分率騎士打敗活塞扳回一城

米契爾、哈登。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕騎士今在東部準決賽G3靠米契爾（Donovan Mitchell）貢獻35分，加上哈登（James Harden）第四節挺身而出，以116：109打敗活塞，將系列賽追到1：2，今年季後賽在主場5勝0敗。

活塞前役靠坎寧安（Cade Cunningham）決勝節接管戰局，單節獨攬12分，在系列賽取得2：0領先，坎寧安前兩戰平均攻下24分、8.5助攻，成為最大功臣，今年季後賽在客場苦吞5連敗的騎士，則希望在主場扳回一城。

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騎士首節在米契爾與艾倫（Jarrett Allen）輪流輸出下，帶著32：30攻勢進入次節，米契爾手感不俗，第二節再拿11分，助隊單節打出32：18一波流，在上半場結束取得64：48領先，米契爾前兩節12投8中挹注全場最高20分，另有5籃板、3助攻，成為2018年詹姆斯（LeBron James）後騎士首位能在季後賽上半場就繳20分、5籃板的球員。

易籃後，活塞展開反撲，坎寧安單節5投3中另外也送出4助攻，率隊在第四節開始前追到81：83只剩2分差，雙方在決勝節你來我往，斯特魯斯（Max Strus）倒數2分28秒的上籃幫助騎士取得106：104超前，接著哈登後撤步得手追到擴大領先，坎寧安灌籃得手還以顏色後，哈登跳投命中幫助騎士穩住陣腳，坎寧安接著三分彈破網，又幫活塞追到只剩1分差，哈登最後26秒飆進後撤步三分球，騎士取得113：109領先，最後成功守住主場，避免對手聽牌。

米契爾此役24投13中，拿下35分、10籃板，花了73場達成生涯季後賽2000分里程碑，是現役球員第3快，哈登擺脫前兩場的低迷，今在決勝節拿下9分，全場攻下19分、7助攻，艾倫斬獲18分，莫布里（Evan Mobley）13分、8籃板。

坎寧安27投10中，繳出27分、10籃板、10助攻大三元，不過也出現8次失誤，哈里斯（Tobias Harris）21分作收，羅賓森（Duncan Robinson）4記三分球拿15分。

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