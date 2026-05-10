MLB》衛冕軍道奇撿走前韓職洋投！韓裔金手套工具人進60天傷兵名單

巴恩斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天宣布，從小熊讓渡名單中撿走30歲左投巴恩斯（Charlie Barnes），為騰出40人名單空間，韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）轉進60天傷兵名單。

巴恩斯於2021年在雙城完成大聯盟初登板，但該年投38局防禦率高達5.92，隔年他轉戰韓職KBO加盟樂天巨人，連續3年都至少先發25場、防禦率維持在3點多的水準。不過2025球季表現明顯下滑，只先發8場，防禦率5.32，三振率與保送率都寫下KBO生涯最差，最終在該年5月遭解約。

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2025年8月，巴恩斯與紅人簽下小聯盟合約，重返美職體系，但在3A同樣表現不佳，投24局防禦率7.13。今年巴恩斯以小聯盟合約轉戰小熊，這回他在3A表現精彩，投26.2局防禦率3.04，也在4月12日被加進40人名單；不過重返大聯盟後，巴恩斯只為小熊出賽1場，投3局失4分，防禦率9.00，並在日前遭到指定讓渡（DFA）。

至於艾德曼目前仍在從休季期間的腳踝手術中復健，4月初時他他已首次進行實戰投打練習（Live BP）。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）曾表示，球隊原本就預期艾德曼至少要到5月底才有機會回歸。

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