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MLB》現役守備最強打擊慘不忍睹！守護者交易來巨人2屆金手套鐵捕

2026/05/10 08:11

貝利。（資料照，路透）貝利。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，巨人與守護者進行交易，送出金手套捕手貝利（Patrick Bailey），換來今年第29順位的競爭平衡選秀籤，以及2A左投威爾金森（Matt Wilkinson）。

26歲的貝利是近2年國聯金手套捕手，還拿過防守聖經獎和白金手套獎，可說是現役防守最強捕手，近2年的FRV（Fielding Run Value，守備貢獻值）分別為28與30，皆高居大聯盟不分守位之冠；然而他的打擊卻是逐年每況愈下，本季出賽30場打擊三圍.146/.213/.183、攻擊指數0.396，OPS+是悲慘的16。

儘管貝利在打擊區是自殺棒等級，但守護者仍將他納入麾下，原因在於他們今年的26歲主戰捕手奈勒（Bo Naylor）繳出的打擊數據與貝利相仿，出賽28場打擊三圍.143/.200/.238、攻擊指數0.438、OPS+23，但守備功力遠不及貝利。守護者為了清出26人名單空間給貝利，將奈勒下放3A繼續磨練。

至於被守護者送往巨人的23歲2A新秀左投威爾金森，是今年加拿大經典賽國手，賽事期間出賽2場投2.2局飆4K，防禦率是完美的0.00。經過經典賽洗禮後，威爾金森今年在2A成績大進步，6場先發投28.1局送出36K，防禦率1.59。

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