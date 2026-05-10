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MLB》李灝宇對決43歲塞揚「虎王」敲強勁二壘安打！兩人還交換意見

2026/05/10 08:44

李灝宇、韋蘭德。（資料照，法新社）李灝宇、韋蘭德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年休季以1年1300萬美元合約重返老虎的43歲塞揚名投「虎王」韋蘭德（Justin Verlander），今天在皇家主場進行首次模擬比賽，並對決23歲台灣怪力男李灝宇，而李灝宇也從他手中敲出強勁二壘安打球。

韋蘭德今年回到老東家老虎後只出賽1場，就因左側髖部發炎進入15天傷兵名單。老虎昨天起在客場與皇家展開系列賽，韋蘭德也在今天迎來首次模擬比賽，投2局用38球有24顆好球、製造4次揮空。面對李灝宇與培瑞茲（Wenceel Pérez）共8個人次，每次打擊球都打進場內，其中李灝宇敲出一顆中左外野可能形成二壘安打的深遠飛球。

根據大聯盟官網老虎記者貝克（Jason Beck）報導，韋蘭德在投完模擬比賽後表示感覺還不錯，雖然還不是他理想中的狀態，但身體狀況又往正確方向更邁進一步；此外，韋蘭德還向李灝宇交換意見，詢問回饋，之後也和投手教練費特（Chris Fetter）、總教練辛奇（A. J. Hinch）深談。

報導指出，韋蘭德在本次模擬比賽展現出體能上的進步，但在投球機制而言還有調整空間，因為他在近期的牛棚練投期間做了一些新的動作修正。總教練辛奇表示：「他對今天的表現算是相對滿意，但他永遠想做得更好，這就是Justin Verlander。我們會繼續幫他上強度，並安排下一次模擬比賽。」

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