MLB》賽前對決塞揚「虎王」敲二壘安打！李灝宇代打敲151公里飛球

李灝宇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎的台灣怪力男李灝宇，今天面對皇家系列賽第2戰上場代打，敲出外野飛球出局，終場老虎以1：5不敵皇家，吞下4連敗。

李灝宇近期陷入低潮，昨天擔任先發第8棒二壘手，2打數0安打後被換代打，賽後打擊率下滑至0.163。今天賽前，李灝宇在模擬比賽中對決復健中的43歲塞揚名投「虎王」韋蘭德（Justin Verlander），從他手中敲出一顆中左外野可能形成二壘安打的深遠飛球。此役皇家派出資深明星右投瓦卡（Michael Wacha）先發，李灝宇則在板凳待命。瓦卡主投7局只被敲出2支安打，飆出6次三振沒有失分，另有2保送。

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8局上皇家換上明星左投史壯母（Matt Strahm）後援，結果他馬上被老虎大物新星麥戈尼格（Kevin McGonigle）敲出安打，1出局後原本輪到左打基斯（Colt Keith）的棒次，此時老虎換上李灝宇代打，他鎖定第一顆外角90.6英哩速球出棒，敲出右外野291英呎飛球，擊球初速93.6英哩（150.6公里），但仰角高達48度，最終遭到接殺。下一棒格林（Riley Greene）敲出二壘安打，打回老虎本場唯一1分。

李灝宇8局下留在場上鎮守三壘，馬上就有生意上門，接殺賈西亞（Maikel Garcia）的平飛球。此役李灝宇1打數0安打，賽後打擊三圍下滑至.159/.213/.273、攻擊指數0.486，已經連續4場出賽沒有安打，低潮仍在持續中。

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