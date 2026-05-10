MLB》洋基火球少主登大聯盟防禦率王！寫113年首見壯舉卻悲情問天

施利特勒。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基客場交手釀酒人系列賽第2戰，火球少主施利特勒（Cam Schlittler）今繳出6局無失分優質先發，然而洋基牛棚比賽後段無法守成，讓他勝投飛掉。最終洋基在延長賽10局下遭釀酒人再見高飛犧牲打，以3：4吞下2連敗。

洋基昨天慘遭釀酒人火球新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）6局11K無失分封鎖，最終0：6遭完封。今天洋基推派施利特勒掛帥先發，此役他也完美壓制釀酒人打線，6局只被敲2支安打，沒有投出保送還飆6次三振，防禦率下修至鬼神的1.35，登上大聯盟防禦率王。

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根據《OptaSTATS》指出，施利特勒本季9場先發累積至少50次三振（59K）、保送低於10次（9次）、只被敲1轟且防禦率低於1.50，成為1913年名人堂傳奇強森（Walter Johnson）後，第一位達成此壯舉的投手。

洋基開賽靠著MVP老將高德施密特（Paul Goldschmidt）首局首打席開轟先馳得點，4局上高德施密特再度建功，2出局滿壘下敲出中間平飛安打，送回第2分，讓6局無失分的施利特勒退場時為勝投候選人。

然而7局下洋基後援黑德里克（Brent Headrick）登板，遭到曾待過洋基的鮑爾斯（Jake Bauers）敲出陽春砲，8局下多法爾（Camilo Doval）又被連續安打狙擊，洋基2：2慘遭追平，也讓施利特勒無緣本季第6勝。

雙方進入延長賽，10局上洋基靠麥克曼恩（Ryan McMahon）適時安打攻下超前分，但10局下洋基牛棚又放火被追平後，最終1出局滿壘遭康崔拉斯（William Contreras）敲出再見高飛犧牲打，苦吞2連敗。

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