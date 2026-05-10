桌球》昀儒明日之星蝴蝶盃桌球賽宜蘭開打 林昀儒5/14辦簽名會

昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽，超過1100名國小桌球選手及隊職員共襄盛舉。（圖由宜蘭縣府提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕2026第四屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽，今天（10日）在宜蘭運動公園體育館舉辦開幕典禮。林昀儒因在英國倫敦參加世界桌球錦標賽無法出席，他將在比賽最終日，即14日下午2點到2點半，在宜運體育館舉辦個人簽名會。

宜蘭縣籍的「沉默刺客」林昀儒，今天凌晨帶領台灣隊在倫敦世界團體桌球錦標賽男子組4強賽出賽，最終以0:3不敵世界排名第4的日本隊，連續兩屆以銅牌作收，追平隊史最佳戰績。

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林昀儒出國征戰的同時，被視為全國桌球盛事的第四屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽在宜蘭開打，來自全國各地超過1100名國小桌球選手及隊職員共襄盛舉。本屆賽事9日開賽，持續到14日，為期6天，涵蓋12個競賽組別，由國小一至六年級桌球選手角逐48個獎項。

主持開幕式的宜蘭縣代理縣長林茂盛說，林昀儒因賽程安排不克來到比賽現場，他透過大會向參賽選手致上祝福與勉勵，期許大家在比賽中勇敢挑戰自我，發揮實力並享受桌球運動帶來的樂趣。

主辦單位表示，林昀儒回國後，敲定14日下午2點在宜運體育館安排半小時的個人簽名會，也為參賽選手加油打氣。

昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽戰況激烈。（圖由宜蘭縣提供）

2026昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽在宜蘭比賽，選手使出渾身解數求勝。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣籍「沉默刺客」林昀儒，帶領台灣隊在倫敦世界團體桌球錦標賽男子組摘銅。（取自WTT官網）

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