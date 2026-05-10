MLB》復健賽當4割男！道奇MVP貝茲復出時間曝光 火球男防禦率破11

貝茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇MVP強打貝茲（Mookie Betts）在4月初因右側腹斜肌拉傷進入傷兵名單，今天貝茲已經打完第2場復健賽，預計回歸時間點也曝光。

貝茲本季出賽8場，打擊三圍.179/.281/.429、攻擊指數0.710，敲出2轟、7分打點。他在台灣時間9日於3A展開復健賽，該場他3打數敲出1安打，吞下1次三振；今天貝茲迎來第2場復健賽，擔任先發第3棒游擊手，2打數1安打，選到1保送，合計2場復健賽打擊三圍.400，攻擊指數0.900。

請繼續往下閱讀...

Mookie Betts getting a hit in a Star Wars jersey on Boy Scout Night wasn't on our 2026 bingo card @OKC_comets | @Dodgers pic.twitter.com/nIWc1QCDe7 — Minor League Baseball （@MiLB） May 10, 2026

根據《The Athletic》道奇記者凱蒂‧沃（Katie Woo）消息指出，貝茲預計將於明天重返洛杉磯，如果之後沒有持續痠痛或不適情況，道奇預計將會在台灣時間下週二（12日）迎接與巨人4連戰前，正式讓他從傷兵名單中回歸。

另外，道奇牛棚火球男葛拉特羅（Brusdar Graterol）今天也和貝茲同場進行復健賽，在5局上登板，先製造滾地球出局後投出保送，接著發生投手犯規讓跑者上二壘，抓下第2個出局後被敲三壘安打，隨後又保送前隊友泰勒（Chris Taylor）後退場。此役葛拉特羅投0.2局被敲1安、投2保送失1分，最快球速97.2英哩，防禦率11.57。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法