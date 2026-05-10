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NBA季後賽》末節被雷霆打爆！湖人0：3落後快被淘汰

2026/05/10 11:09

SGA、詹姆斯。（歐新社）SGA、詹姆斯。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽0：2落後的湖人今天回到主場再戰雷霆，僅打了半場好球，下半場攻守崩盤，尤其末節被雷霆灌進41分，終場以108：131苦吞3連敗，陷入0：3絕對落後，岌岌可危。

湖人在首節打完陷入6分落後，第2節八村壘、詹姆斯（LeBron James）三分球連發，接著輪到里維斯（Austin Reaves）跳出，帶隊迎頭趕上，半場打完湖人暫時以59：57小幅領先。

湖人上半場三分球命中率達到55%，八村壘上半場三分球4投4中攻下全隊最高16分，雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）進帳14分全隊最高。

第3節雷霆開局打出21：6攻勢擴大領先，直到詹姆斯得分才稍微止血，這節尾聲輪到史馬特（Marcus Smart）跳出，連續得分助隊追到5分差，但喬伊（Isaiah Joe）連兩記三分球又助隊擴大優勢，雙方仍有雙位數差距。湖人在末節也徹底崩盤，無力逆轉戰局，陷入3連敗的絕對劣勢。

雷霆今天團隊命中率高達56%，米契爾（Ajay Mitchell）進帳全場最高24分、10助攻，吉爾吉斯亞歷山大貢獻23分；八村壘拿下全隊最高21分，詹姆斯19分、8助攻次之。湖人今天落敗後，陷入0：3絕對劣勢，NBA過去沒有球隊能夠在0：3情況下逆轉，瀕臨被淘汰。

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